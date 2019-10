Kozinovi v Stožicah dvoboj z Lindbergovo in pet naslovov prvakinje Ekipa Slovenska boksarka Ema Kozin je v Ljubljani dobila tudi dvoboj s Švedinjo Mario Lindberg in osvojila naslove svetovne prvakinje v super srednji kategoriji po verzijah WBF, WIBF, WIBA, GBU in IBA.



