Olimpija do polnega plena, tragedija v Kitzbühlu SiOL.net Hokejisti HK SŽ Olimpija so po sobotnem porazu v podaljšku pri Bregenzerwaldu gostovali pri Lustenauu in v zadnji tretjini prišli do zmage s 3:1. Dvakrat je zadel Gal Koren, zmagoviti zadetek je dosegel Žiga Pešut. Iz Avstrije prihaja tragična vest, da je med žrtvami petkratnega umora v Kitzbühlu tudi vratar istoimenskega kluba, ki igra v Alpski ligi, komaj 24-letni Florian Janny.

