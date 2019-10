Dober prvi polčas premalo za uspeh na štajerskem rokometnem derbiju Lokalec.si V 5. krogu Lige NLB je dvorana Tabor gostila štajerski derbi. Zmage so se razveselili gostje iz Celja, ki so tekmo dobili s 23:31. Začetek tekme je bil zelo izenačen. Ekipi sta se izmenjavali v vodstvu, na začetku 12. minute pa so Celjani prvič povedli s +2 (4:6). Trener Maribora Marko Šibila je nekaj časa […]

Sorodno













Oglasi