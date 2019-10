Nepopisna sreča Slovenca, ki je v Franciji uresničil sanje in obnorel navijače #video SiOL.net Slovenski napadalec Robert Berić prihaja na današnji reprezentančni zbor zelo dobre volje. V nedeljo je dosegel enega najpomembnejših zadetkov kariere, saj je v zadnji minuti odločil vedno vroči sosedski derbi med St. Etiennom in Lyonom. To je bil njegov strelski prvenec v tej sezoni, po dvoboju pa ni skrival sreče in priznal, da je o tem sanjal že dolgo časa.

