75. dopisna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je sprejela mnenji o Predlogu zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o predlogu novele Zakona o dohodnini. Vlada ne podpira poslanskih predlogov novel zakonov, ker nista primerna za nadaljnjo obravnavo.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Dohodnina

pokojnine Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matjaž Kek

Alenka Bratušek

Dejan Židan

Zlatko Zahovič