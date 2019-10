V nesreči čolna pred Lampeduso umrlo več migrantov 24ur.com Pred obalo italijanskega otoka Lampedusa se je prevrnil čoln z migranti. Po zadnjih podatkih so umrli štirje ljudje, 22 ljudi, med njimi otroke, so rešili. Več ljudi, vključno z osmimi otroki, pogrešajo in jih iščejo s helikopterji.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matjaž Kek

Alenka Bratušek

Dejan Židan

Zlatko Zahovič