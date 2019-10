Letošnja Nobelova nagrada za medicino za odkritja, kako celice občutijo kisik in se mu prilagajajo Dnevnik Letošnjo Nobelovo nagrado za medicino prejmejo Američana William G. Kaelin in Gregg L. Semenza ter Britanec Peter J. Ratcliffe za odkritja, kako celice občutijo kisik in se mu prilagajajo, je danes v Stockholmu sporočil inštitut Karolinska.

