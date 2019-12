Ibričić podaljšal z Domžalami, kjer bo ostal tudi po koncu kariere 24ur.com Nekdanji nogometni reprezentant Bosne in Hercegovine Senijad Ibričić je podaljšal pogodbo s slovenskim prvoligašem iz Domžal do leta 2024. Štiriintridesetletnik, ki je v odločil prvenstveni derbi z Olimpijo, bo tako sklenil bogato kariero ob Kamniški Bistrici, nato pa zasedel eno od funkcij v vodstveni strukturi Domžal.

Sorodno Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Aleksandra Pivec

Milan Mandarić

Aleš Šabeder