Oskrbnine v domovih za starejše: dražje zaradi višje minimalne plače Cekin.si Skupnost socialnih zavodov je napovedala, da se bodo domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi po novem letu podražili. Razlog so po njihovem mnenju spremembe obračunavanja in dviga minimalne plače v januarju 2020, zaradi česar bodo stroški dela v domovih in posebnih zavodih višji. Kaj jim je odgovorilo pristojno ministrstvo, si preberite v članku.

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Aleksandra Pivec

Milan Mandarić

Aleš Šabeder