Pred skakalkami so novi izzivi in visoka pričakovanja SiOL.net Potem ko so smučarski skakalci že opravili nastope na uvodnih dveh prizoriščih svetovnega pokala v Wisli in Ruki, dva tedna za njimi sezono začenjajo še skakalke. Slovenke, ki jih tudi letos kot glavni trener vodi Zoran Zupančič, prve tekme čakajo ta konec tedna v Lillehammerju. Ekipi se je pridružila Ema Klinec, ki se uspešno vrača po poškodbi.

Sorodno Oglasi Omenjeni Uber

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Aleksandra Pivec

Milan Mandarić

Aleš Šabeder