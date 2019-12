Sveti Miklavž (Nikolaj) zagotovo velja za enega najbolj priljubljenih svetnikov med Slovenci. To dokazuje tudi dejstvo, da je po številu posvečenih cerkva v Sloveniji sv. Nikolaj takoj za Božjo Materjo Marijo. In teh je kar 120 - tudi tri stolne cerkve od skupaj šestih so posvečene svetemu Nikolaju: v Ljubljani, Novem mestu in v Murski Soboti.