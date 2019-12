Policija na jugu Indije je danes ubila štiri moške, ki so bili osumljeni skupinskega posilstva in umora mlade ženske. Policisti so jih ustrelili med poskusom bega. Posilstvo in umor 27-letne veterinarke sta sprožila šok in ogorčenje po vsej državi. Hudo ožgano truplo nesrečne ženske so našli minuli teden blizu mesta Hyderabad.