V sporu med štirimi družinami pet poškodovanih Primorske novice Več policijskih patrulj je v četrtek zjutraj posredovalo v naselju blizu Krškega, kjer naj bi prišlo do spora med štirimi družinami. Po prvih obvestilih je bilo v pretepu lažje poškodovanih pet oseb, od katerih so eno odpeljali v bolnišnico, policisti pa so pridržali 21-letnika, ki jih je poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

