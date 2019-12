Angleški nogometni prvoligaš Leicester City, ki trenutno zaseda drugo mesto na prvenstveni lestvici premier league, je zelo zadovoljen s trenerjem Brendanom Rodgersom. Tako zelo jih je navdušil in prepričal s svojim delom, da so s Severnim Ircem podpisali novo dolgoročno pogodbo, ki bo veljavna vse do leta 2025.



Več na Ekipa24.si.si