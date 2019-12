Skupina sedanjih in upokojenih univerzitetnih levičarskih profesorjev in t. i. razumnikov protestira, ker so bili v torek pred slovesno akademijo ob 100-letnici ljubljanske univerze navzoči vojaki. Na državnem protokolu pa so pojasnili, da ob vročitvi reda za izredne zasluge, ki ga je predsednik republike podelil univerzi, vedno sodeluje častna enota.