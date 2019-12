Vučjak bodo prihodnji teden izpraznili, prebežnike pa preselili v druge centre RTV Slovenija Do konca prihodnjega tedna bodo zaprli migrantski center Vučjak blizu Bihaća na severozahodu BiH. Od 500 do 600 ljudi, ki so v njem, bodo premestili v centre z ugodnejšimi razmerami za njihovo bivanje, je dejal minister BiH za varnost Dragan Mektić.

