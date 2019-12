Pet let potrjevali razbit traktor Primorske novice Leta 2013 je v nesreči popolnoma razbil traktor, naslednjih pet let pa so mu tehnični pregledniki potrjevali brezhibnost tega istega traktorja. Goljufive kontrolorje tehničnih pregledov in lastnika traktorja so razkrinkali kriminalisti ter jih ovadili zaradi zlorabe uradnega položaja in ponarejanja uradnih listin.

