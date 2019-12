Skušali se bodo dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju Primorske novice Po tem, ko so v četrtek zvečer družbena omrežja preplavile objave obvestila, s katerim Hofer prepoveduje prodajo Kraljev ulice pred svojimi poslovalnicami, so včeraj iz podjetja Hofer sporočili, da bodo skupaj z društvom Kralji ulice skušali zadevo urediti in se dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju. To so potrdili tudi v društvu. Po pisanju Dnevnika naj bi Hofer včeraj pozno popoldne prepoved prodaje že umaknil.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Dnevnik

Hofer Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Goran Dragić

Ilka Štuhec

Anže Kopitar

Žan Košir