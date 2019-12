Bones V seriji Kosti spremljamo resno in racionalno znanstvenico, forenzično antropologinjo dr. Temperance Brennan (Emily Deschanel), ki skupaj s privlačnim F.B.I. agentom po imenu Seeley Booth (David Boreanaz) raziskuje umore. Na kraju zločina velikokrat ne najdejo kaj več kot nekaj kosti in gomazeče žužke. Tekom epizod se zapleteta v romantično razmerje in se znajdeta v [...] Prispevek Top 3 cri ...