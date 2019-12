Varnostnik lokala v Mariboru z udarcem v obraz hudo poškodoval 27-letnika Primorske novice Mariborski policisti so obravnavali pretep na ulici pred lokalom v Mariboru. Do prepira in prerivanja je prišlo potem, ko sta neznanca pristopila do 27-letnika, doma iz okolice Maribora. Varnostnika lokala sta poskušala prepir preprečiti, medtem pa je 28-letni varnostnik, doma iz Celja, 27-letnika udaril v obraz in ga hudo poškodoval.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Celje

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Žan Kranjec