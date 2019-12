Pivčeva odvrgla špekulacije in odkrito spregovorila o težavah z zdravjem SiOL.net Potem ko so se v javnosti pojavile špekulacije o njenem zdravstvenem stanju, je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec odkrito spregovorila o svojih težavah z zdravjem. Kot je zapisana na Facebooku, jo mučijo težave s hrbtenico, zaradi česar bo bržkone morala na operacijo. Zdravniki so ji namreč med vretenci diagnosticirali cisto, ki ji povzroča večje težave. Pivčeva se je sicer v zadnjih dneh znaš...

Sorodno







Oglasi