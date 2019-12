Rusiji klub nasprotnim priporočilom Wade in Moka dve plavalni prvenstvi Sportal Evropska plavalna zveza (Len) je danes v Glasgowu sklenila, da bo Kazan gostil evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih leta 2021, leta 2024 pa letno prvenstvo v plavanju, skokih v vodo, sinhronem in daljinskem plavanju. Len je prvenstvo dala Rusiji kljub nasprotnim priporočilom Mednarodnega olimpijskega komiteja in Svetovne protidopinške agencije.

