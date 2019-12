ZDA in Iran v redkem sodelovanju izmenjala zapornika RTV Slovenija Ameriški predsednik Donald Trump in iranski zunanji minister Džavad Zarif sta naznanila izmenjavo zapornikov med državama - v ZDA so izpustili iranskega znanstvenika Masud Solejmanija, v Iranu pa ameriškega raziskovalca Xiyue Wanga.

