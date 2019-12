Srhljiv zločin pri Medvodah: prišel na dom nekdanje žene in jo ustrelil, nato si je sodil sam Reporter Policijska uprava Ljubljana je bila včeraj nekaj pred 12. uro obveščena o poskusu uboja na območju Medvod. Po doslej zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da je osumljenec, 74-letni moški, prišel na dom 60-letnice, jo ustrelil in se s kraja odpeljal.

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Miha Hrobat

Boštjan Kline

Žan Kranjec