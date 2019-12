V živo: Brazilke se poigravajo s Slovenkami, ki jim preti katastrofa #video SiOL.net Slovenke so po zaključku prvega dela svetovnega prvenstva zasedle končno 5. mesto v skupini A, tako da se nadaljujejo tekmovanje v boju za razvrstitev od 17. do 21. mesta. Na prvi tekmi se pravkar merijo z Brazilkami in po prvem polčasu zaostajajo za devet zadetkov (9:18).

