Čakalne dobe: Na račun aneksa do več denarja in dela Dolenjski list Nekatere bolnišnice bodo na račun povečanega obsega dela v okviru aneksa tri k splošnemu dogovoru prišle tudi do več kot milijona evrov. Bolnišnice sicer opozarjajo, da bodo na ta način dejansko prejele plačilo tudi za nekatere storitve, ki jih dodatno opravijo med letom, pa zanje niso plačane. preberite več » ...

