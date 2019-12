Vreme: Deloma jasno Dnevnik Danes bo deloma jasno, več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem. Po nekaterih nižinah se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

