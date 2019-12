Glorija Kotnik in Žan Košir izpadla v osmini finala Ekipa Na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala deskarjev v alpskih disciplinah v ruskem Banoju sta za edini slovenski uvrstitvi v finalne boje paralelnega veleslaloma poskrbela Gloria Kotnik in Žan Košir, ki pa si nato nista priborila nadaljevanja ter sta zasedla 16. mesti. Zmagala sta Nemka Ramona Theresia Hofmeister in Italijan Roland Fischnaller.



