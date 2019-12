Zmaga na Norveško, Slovenke v ozadju Sportal Slovenska ženska biatlonska štafeta v postavi Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec in Nika Vindišar je na tekmi svetovnega pokala v Östersundu osvojila končno 18. mesto. Zmagale so Norvežanke pred Švico in Švedsko.

