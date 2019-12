Kako je 2000 let star egipčanski kipec že davno pristal v lasti slovenske družine? RTV Slovenija Okoli 2000 let star bronasti kipec boga Ozirisa, ki je že dolgo v lasti družine Fras iz Slovenj Gradca, ima zanimivo zgodovino, ki so jo predstavili v Koroškem pokrajinskem muzeju, kjer bo ta dragocenost predvidoma na ogled eno leto.

