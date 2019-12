Laibach s ploščo prej neobjavljenih skladb z nastopa v Severni Koreji RTV Slovenija Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road, We Will Go to Mount Paektu in Arirang so skladbe zasedbe Laibach, ki še niso bile objavljene, so pa bile leta 2015 na repertoarju njihovega prelomnega obiska Severne Koreje.

Sorodno



Oglasi