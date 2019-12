Klara Lukan iz Šentjerneja je na evropskem prvenstvu v krosu v Lizboni med mladinkami do 20 let osvojila srebrno medaljo in kronala izvrstno sezono. Zlato je zgrešila za vsega tri sekunde, zmagala je Italijanka Nadia Battocletti. Tretja je bila Portugalka Mariana Machado, ki je bila devet sekund za Lukanovo.



