Z avtom v drevesa Primorske novice Družina z območja Litije se je v soboto zgodaj popoldne peljala proti Ilirski Bistrici, ko je 32-letna voznica zapeljala s ceste v drevesa in ostala ukleščena v pločevini. Njen mož in njun enoletni otrok sta nesrečo preživela le z nekaj udarci, hudo poškodovano voznico pa so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center.

