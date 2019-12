V Savdski Arabiji odpravili ločene vhode za moške in ženske v restavracijah Dnevnik Moški in ženske bodo poslej v Savdski Arabiji v restavracije in kavarne lahko vstopali skozi isti vhod. Savdsko ministrstvo za občinske in podeželske zadeve je v nedeljo sporočilo, da so odpravili dolgoletni sistem ločenih vhodov. Nova ureditev bo...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Savdska Arabija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Andrej Čuš

Borut Pahor