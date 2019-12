Pri nasilnem 59-letniku našli bojno delujoči MP 40 24ur.com Policisti Policijske postaje Rače so pred dnevi odvzeli prostost 59-letniku, doma iz občine Hoče-Slivnica, ki je osumljen kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. V intervenciji so na njegovem domu namreč zasegli starejšo avtomatsko puško MP 40.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Ilka Štuhec

Borut Pahor