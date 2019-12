Koga bodo v finalu imitirali finalisti Znanega obraza? 24ur.com Pred nami je še zadnja, dvanajsta, finalna oddaja peta sezone Znan obraz ima svoj glas, v kateri se bodo za zmago potegovali štirje finalisti. To so: Eva Boto, David Amaro, Matic Supovec in Srđan Milovanović. Točke letošnjih nastopajočih so zelo 'na tesno'. Kdo bo torej imitator letošnje sezone?

