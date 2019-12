Turčija je danes v Francijo izgnala 11 tujih terorističnih borcev, so sporočili s turškega notranjega ministrstva. Ankara kritizira zahodne države, ker zavračajo sprejem svojih državljanov, ki so se pridružili skrajni Islamski skupini (IS). V turških priporih je še okoli 1200 tujih članov IS, poroča francoska tiskovna agencija AFP.