Nova miss Universe 26-letna Južnoafričanka Primorske novice Nova miss Universe prihaja iz Južne Afrike. V finalu v ameriški Atlanti so v nedeljo zvečer po krajevnem času s tem nazivom okronali 26-letno Zozibini Tunzi. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili miss Portorika in miss Mehike, poročajo tuje tiskovne agencije.

