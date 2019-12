V bližini Firenc na območju občine Scarperia in San Piero so se davi ob 4.37 stresla tla. Po podatkih italijanskega instituta za vulkanologijo in geologijo INGV je potres dosegel magnitudo 4,5, žarišče pa so namerili 9 km pod zemeljsko površino. Sledilo je več, tudi močnejših, popotresnih sunkov. Potres je povzročil gmotno škodo, ni bilo pa na srečo poškodovanih. Potres so med drugim občutili tudi ...