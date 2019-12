Telekom Slovenije in Samsung Slovenije društvu OnkoMan donirala 5.000 evrov SiOL.net Telekom Slovenije in Samsung sta v novembru, ki je mednarodni mesec osveščanja o raku prostate, del sredstev od prodaje mobitelov Samsung Galaxy S10+ in Samsung Galaxy A70 namenila Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan. Donacijo v višini pet tisoč evrov bodo namenili nakupu simulatorja transuretralnih operacij na sečnem mehurju in prostati.

