V štirih gorenjskih občinah dovoljen odstrel petih volkov 24ur.com Z namenom preprečiti resno škodo na premoženju ljudi je Agencija RS za okolje (Arso) izdala dovoljenje za odstrel petih volkov na območju občin Železniki, Gorenja vas - Poljane, Cerkno in Bohinj. Dovoljenje je že pravnomočno in velja do konca januarja prihodnje leto.

