Uradno: najlepšega v Prvi ligi Telekom Slovenije zabil nekdanji up Milana! #video Sportal V jesenskem delu je bilo na stotih tekmah Prve lige Telekom Slovenije doseženih kar 316 golov (3,16 na tekmo), najbolj pa vas je navdušil spektakularni strel z razdalje Žana Benedičiča, ki je v 17. krogu pomagal Celjanom do točke v Velenju (3:3). Nekdanji mladi slovenski reprezentant in up slovitega italijanskega velikana AC Milan je prejel slabo tretjino glasov, najbolj pa sta se mu približala Am...

