Črnomaljske policiste so ponoči poklicali na pomoč iz okolice Črnomlja, kjer naj bi moški izvajal nasilje nad partnerko. Ugotovili so, da se je 40-letni nasilnež sprl s svojo partnerko, jo žalil, pretepel in poškodoval. Z vnetljivo tekočino je polil prostore in grozil, da bo zažgal stanovanje. Osumljenec, ki je nasilje nad partnerko izvajal ob prisotnosti mladoletnega otroka, je ...