Z reciklažo tetrapakov do papirnatih brisač in robčkov 24ur.com Ljubljanske mlekarne so prvo slovensko podjetje, ki je unovčilo in v domači obtok spravilo ostanke tetrapak embalaže, ki nastane pri proizvodnji. Zberejo jih na ekološkem otoku in jih pošljejo v Italijo. Italijanska papirnica Lucart jih predela v higienski papir, izdelke pa Ljubljanske mlekarne kupijo za interno uporabo.

