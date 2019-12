Protestiki vstopili v urad premierja in zahtevali njegov odstop RTV Slovenija V urad malteškega premierja Josepha Muscata so vstopili protestniki, ki so skoraj šest ur blokirali vhod v njegovo pisarno in zahtevali, da nemudoma odstopi.

Sorodno

Oglasi Omenjeni MMC Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Boris Štefanec

Alenka Bratušek

Borut Pahor