Otroka povozil traktor, mladoletnik padel z balkona 24ur.com Severnoprimorski policisti so obravnavali dve hudi poškodbi mladoletnih oseb. V Goriških brdih je voznik traktorja povozil otroka, zaradi hudih poškodb je v oskrbi v UKC Ljubljana. V Godoviču pa je mladoletnik padel z balkona hiše in si huje poškodoval hrbtenico. Tudi njega so na zdravljenje odpeljali v UKC Ljubljana.

