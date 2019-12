Ravbarji in žandarji v gozdu, migranti pa po svoje Primorske novice “Policija je edina, ki lahko nadzira mejo, svoje naloge opravljamo strokovno in zakonito,” po koncu tedna, v katerem so imeli policisti na Bistriškem veliko dela s pripadniki vard, poudarjajo na koprski policijs ki upravi. Vardiste so popisali, jim zasegli nekaj orožja in jih nekaj tudi kaznovali. ...

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Zoran Janković

Matjaž Kek

Luka Dončić