Slovenski skakalec pripravil presenečenje #video SiOL.net Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar je svojo ljubezen do glasbe prelil v všečno pop skladbo z naslovom Prijatelji, ki jo je pospremil s praznično obarvanim videospotom. 22-letni Besničan, ki je pesem v čast prijateljstvu skoval decembra lani med boleznijo, ki mu je pobrala precej energije, v njem prepeva in igra kitaro, dogajanje pa so, tako kot pritiče naslovu, popestrili njegovi prijatelji, ...

