Po požaru v podjetju Ekol v ozračju in vodi ni nevarnih snovi Večer Prve meritve prisotnosti nevarnih snovi po ponedeljkovem požaru v podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Ekol v industrijski coni Laze pri Kranju so pokazale, da na kraju v ozračju in vodi ni nevarnih snovi. Ekološki mobilni laboratorij ELME je po meritvah prisotnosti nevarnih snovi poročal, da so gorele odpadne krpe, tekstil in zračni filtri.

