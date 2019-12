Javna RTV je županu Ljubljane Zoranu Jankoviću naredila medvedjo uslugo: namesto, da bi ga medijsko “pojedli”, kot bi storili novinarji v podobni situaciji v vsakem resnem mediju, so mu s servilnostjo omogočili medijsko rehabilitacijo. V oddaji Politično z voditeljico Tanjo Gobec so iz njega naredili žrtev v številnih primerih, zaradi katerih bi moral odstopiti in sodno odgovarjati. Gre za hude oč ...